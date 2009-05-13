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    Рим (ATP). Оже-Альяссим играет с Чоричем, Хачанов встретится с Сонего, Фоньини – с Тсонга

    Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

    В первом круге турнира в Риме первая ракетка России Карен Хачанов сыграет с Лоренцо Сонего.

    Результаты первых матчей первого раунда здесь.

    Сетка турнира здесь.

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    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    12 – 19 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 5 791 280 евро

    Открытые корты, грунт

    Первый круг

    Кайл Эдмунд (Великобритания) Фернандо Вердаско (Испания)
    6:4|2:1
    Дата проведения
    13 мая, 12.15
    Онлайн матча

     

    Борна Чорич (Хорватия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
    6:7|3:0
    Дата проведения
    13 мая, 12.09
    Онлайн матча

    Ласло Дьере (Сербия) Михаил Кукушкин (Казахстан)
    6:3|5:3
    Дата проведения
    13 мая, 12.14
    Онлайн матча

     

    Лоренцо Сонего (Италия) Карен Хачанов (Россия)
    Дата проведения
    13 мая, 13.40
    Онлайн матча

    Каспер Рууд (Норвегия) Дэн Эванс (Великобритания)
    Дата проведения
    13 мая, 15.00
    Онлайн матча

     

    Пабло Каррено-Буста (Испания) Денис Шаповалов (Канада)
    Дата проведения
    13 мая, 15.00
    Онлайн матча

    Алекс де Минаур (Австралия) Марко Чеккинато (Италия)
    Дата проведения
    13 мая, 15.30
    Онлайн матча

    Джон Миллман (Австралия) Кэмерон Норри (Великобритания)
    Дата проведения
    13 мая, 16.30
    Онлайн матча

     

    Альберт Рамос-Винолас (Испания) Гаэль Монфис (Франция)
    Дата проведения
    13 мая, 16.30
    Онлайн матча

     

    Ришар Гаске (Франция) Жереми Шарди (Франция)
    Дата проведения
    13 мая, 20.00
    Онлайн матча

     

    Жо-Вильфред Тсонга (Франция) Фабио Фоньини (Италия)
    Дата проведения
    13 мая, 20.30
    Онлайн матча

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