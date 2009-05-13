Рим (ATP). Оже-Альяссим играет с Чоричем, Хачанов встретится с Сонего, Фоньини – с Тсонга

В первом круге турнира в Риме первая ракетка России Карен Хачанов сыграет с Лоренцо Сонего.
Результаты первых матчей первого раунда здесь.
Сетка турнира здесь.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 13 мая, 12.15
- Дата проведения
- 13 мая, 12.09
- Дата проведения
- 13 мая, 12.14
- Дата проведения
- 13 мая, 13.40
- Дата проведения
- 13 мая, 15.00
- Дата проведения
- 13 мая, 15.00
- Дата проведения
- 13 мая, 15.30
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30
- Дата проведения
- 13 мая, 20.00
- Дата проведения
- 13 мая, 20.30