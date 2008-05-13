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    Продюсер «Ласкового мая» пригласил Кирилла Кокорина в группу: «Мы готовы дать преподавателей, чтобы он занимался музыкой»

    Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника Александр Кокорин Р-Спорт Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригласил Кирилла Кокорина, брата форварда «Зенита» Александра Кокорина, стать участником коллектива.

    Суд приговорил Кокорина-младшего к 1,5 годам колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы.
     
    «Я как продюсер группы «Ласковый май» приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы.

    Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень… Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», – сказал Разин.

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