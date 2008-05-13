Продюсер «Ласкового мая» пригласил Кирилла Кокорина в группу: «Мы готовы дать преподавателей, чтобы он занимался музыкой»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригласил Кирилла Кокорина, брата форварда Александра Кокорина, стать участником коллектива.

Суд приговорил Кокорина-младшего к 1,5 годам колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы.



«Я как продюсер группы «Ласковый май» приглашаю в группу после освобождения из мест лишения свободы.

Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень… Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», – сказал Разин.