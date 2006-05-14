«СЭ»: в тендере по внедрению VAR в РПЛ участвуют три компании, цена – 600 и 740 млн рублей за 3 года

В понедельник состоялось совещание рабочей группы по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российской премьер-лиге, на которой обсуждались предложения компаний по установке и эксплуатации оборудования.

По информации «Спорт-Экспресса», в тендере участвуют три компании. Первой компанией выступает , который предлагает заключить контракт на 600 миллионов рублей за 3 года.

Вторая компания также предлагает трехлетний договор, но стоимость составит 740 миллионов рублей.

Еще одно предложение поступило от отечественной компании, которая сотрудничает с хоккейной лигой. Стоимость пока не озвучена, но ожидается, что этот вариант будет самым выгодным.

Сообщается, что готовность системы VAR к работе с начала следующего сезона РПЛ оценивается как минимальная. Скорее всего, система начнет действовать уже после зимнего перерыва в чемпионате.

«Спорт-Экспресс»: VAR будет стоить клубам РПЛ до 12 млн рублей в год