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    «СЭ»: в тендере по внедрению VAR в РПЛ участвуют три компании, цена – 600 и 740 млн рублей за 3 года

    Теги премьер-лига Россия видеоповторы Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

    В понедельник состоялось совещание рабочей группы по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российской премьер-лиге, на которой обсуждались предложения компаний по установке и эксплуатации оборудования.

    По информации «Спорт-Экспресса», в тендере участвуют три компании. Первой компанией выступает «Матч ТВ», который предлагает заключить контракт на 600 миллионов рублей за 3 года.  

    Вторая компания также предлагает трехлетний договор, но стоимость составит 740 миллионов рублей.

    Еще одно предложение поступило от отечественной компании, которая сотрудничает с хоккейной лигой. Стоимость пока не озвучена, но ожидается, что этот вариант будет самым выгодным. 

    Сообщается, что готовность системы VAR к работе с начала следующего сезона РПЛ оценивается как минимальная. Скорее всего, система начнет действовать уже после зимнего перерыва в чемпионате.

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