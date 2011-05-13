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    Семин настаивает на покупке Еременко в «Локомотив», клуб интересуется хавбеком «Флуминенсе» Доди

    Теги Локомотив Ростов Юрий Семин Роман Еременко Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Нобель Арустамян Резиуан Мирзов Доди Футбол

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о возможных приобреьениях «Локомотива» в межсезонье.

    «Семин настаивает на подписании Романа Еременко, с которым знаком еще по работе в Киеве.

    Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Семин видит в Еременко замену Фернандешу.

    Вопрос теперь, сумеет ли «Локо» заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера.

    Также Семину нравится Резиуан Мирзов. Но в клубе не уверены, что игрок тульского «Арсенала» соответствует уровню амбиций и впишется в игровую модель «Локо».

    В то же время спортивный департамент «Локомотива» активно изучает игру и возможность приобретения бразильского центрального хавбека Доди.

    Ему 23 года, он выступает во «Флуминенсе», откуда «Спартак» в декабре купил Айртона», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Дожи забил 9 голов, отдал 3 голевых передачи и заработал 38 желтых карточек в 152 играх в Бразилии его статистику смотрите здесь.

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