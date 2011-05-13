Семин настаивает на покупке Еременко в «Локомотив», клуб интересуется хавбеком «Флуминенсе» Доди

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о возможных приобреьениях в межсезонье.

«Семин настаивает на подписании , с которым знаком еще по работе в Киеве.

Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Семин видит в Еременко замену Фернандешу.

Вопрос теперь, сумеет ли «Локо» заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера.

Также Семину нравится Резиуан Мирзов. Но в клубе не уверены, что игрок тульского соответствует уровню амбиций и впишется в игровую модель «Локо».

В то же время спортивный департамент активно изучает игру и возможность приобретения бразильского центрального хавбека Доди.

Ему 23 года, он выступает во , откуда «Спартак» в декабре купил Айртона», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Дожи забил 9 голов, отдал 3 голевых передачи и заработал 38 желтых карточек в 152 играх в Бразилии его статистику смотрите здесь.