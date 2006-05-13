Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый гендиректор «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о перестановках в «Спартаке».
«Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась.
Цорн – новый генеральный директор «Спартака», с функциями еще и главы спортивного департамента», – написал Арустамян.
Ранее сообщалось, что Цорн, которого считают сыном главы РПЛ Сергея Прядкина, может стать генеральным директором «Спартака».
Напомним, вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов уйдут с занимаемых должностей после окончания сезона-2018/19.
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Будущий менеджер «Спартака» работал с Грасией, Каррерой и Черчесовым. Кто такой Томас Цорн