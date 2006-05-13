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    Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый гендиректор «Спартака»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Томас Цорн Нобель Арустамян Футбол

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о перестановках в «Спартаке».

    «Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась.

    Цорн – новый генеральный директор «Спартака», с функциями еще и главы спортивного департамента», – написал Арустамян.

    Ранее сообщалось, что Цорн, которого считают сыном главы РПЛ Сергея Прядкина, может стать генеральным директором «Спартака».

    Напомним, вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов уйдут с занимаемых должностей после окончания сезона-2018/19.

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