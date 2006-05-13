Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый гендиректор «Спартака»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о перестановках в «Спартаке».

«Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась.

Цорн – новый генеральный директор , с функциями еще и главы спортивного департамента», – написал Арустамян.

Ранее сообщалось, что Цорн, которого считают сыном главы РПЛ Сергея Прядкина, может стать генеральным директором .

Напомним, вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов уйдут с занимаемых должностей после окончания сезона-2018/19.

Ты – Федун! Построй «Спартак» своей мечты

Будущий менеджер «Спартака» работал с Грасией, Каррерой и Черчесовым. Кто такой Томас Цорн