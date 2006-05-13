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    «Локомотив» может выплатить Денисову 750 тысяч евро за разрыв контракта

    Теги Локомотив Игорь Денисов Юрий Семин премьер-лига Россия возможные трансферы Нобель Арустамян Футбол

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о желании «Локомотива» расторгнуть контракт с полузащитником Игорем Денисовым.

    «Вы уже понимаете, к чему все идет: как я думаю, к разрыву контракта с выплатой неустойки.

    В футбольных кругах говорят о 750 тысячах евро, которые хочет Денисов. Эту сумму – половину годового контракта – собирается дать «Локомотив» за разрыв отношений.

    Семин, конечно, большой специалист в отношениях с игроками. Возможно, он сумеет наладить контакт с Денисовым, но пока видится, что стороны прекратят сотрудничество», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    34-летний хавбек не выходил на поле с начала апреля, пропустив 7 матчей своей команды. Денисов не появляется на тренировках «Локомотива» 10 дней.

    Юрист Денисова заявил, что конфликта с «Локомотивом» нет, а игрок на больничном. Позже стало известно, что Денисов намерен покинуть клуб, если не будет играть.

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