«Локомотив» может выплатить Денисову 750 тысяч евро за разрыв контракта

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о желании расторгнуть контракт с полузащитником Игорем Денисовым.

«Вы уже понимаете, к чему все идет: как я думаю, к разрыву контракта с выплатой неустойки.

В футбольных кругах говорят о 750 тысячах евро, которые хочет Денисов. Эту сумму – половину годового контракта – собирается дать за разрыв отношений.

Семин, конечно, большой специалист в отношениях с игроками. Возможно, он сумеет наладить контакт с Денисовым, но пока видится, что стороны прекратят сотрудничество», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

34-летний хавбек не выходил на поле с начала апреля, пропустив 7 матчей своей команды. Денисов не появляется на тренировках «Локомотива» 10 дней.

Юрист Денисова заявил, что конфликта с «Локомотивом» нет, а игрок на больничном. Позже стало известно, что Денисов намерен покинуть клуб, если не будет играть.