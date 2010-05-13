Rostelecom Cup пройдет в ноябре, чемпионат мира – в марте. Опубликован календарь международных стартов по фигурному катанию сезона-2019/20

Стало известно расписание главных международных турниров по фигурному катанию сезона-2019/20.
Гран-при среди юниоров
Куршевель, Франция
21–24 августа
Гран-при среди юниоров
Лейк-Плэсид, США
28–31 августа
Гран-при среди юниоров
Рига, Латвия
4–7 сентября
Гран-при среди юниоров
Челябинск, Россия
11–14 сентября
Autumn Classic International (ISU Challenger)
Оквилл, Канада
12–14 сентября
Lombardia Trophy (ISU Challenger)
Бергамо, Италия
13–15 сентября
U.S. International Figure Skating Classic (ISU Challenger)
Солт-Лейк-Сити, США
17–22 сентября
Гран-при среди юниоров
Гданьск, Польша
18–21 сентября
Мемориал Ондрея Непелы (ISU Challenger)
Братислава, Словакия
19–21 сентября
Гран-при среди юниоров
Загреб, Хорватия
25–28 сентября
Nebelhorn Trophy (ISU Challenger)
Оберстдорф, Германия
25–28 сентября
Гран-при среди юниоров
Энья, Италия
2–5 октября
Japan Open
Сайтама, Япония
5 октября
Finlandia Trophy (ISU Challenger)
Эспоо, Финляндия
11-13 октября
Skate America
Лас-Вегас,США
18–20 октября
Ice Star (ISU Challenger)
Минск, Беларусь
18-20 октября
Skate Canada
Келоуна, Канада
25–27 октября
Asian Classic Figure Skating Open (ISU Challenger)
Тайбэй, Тайвань
30 октября – 3 ноября
Internationaux de France
Гренобль, Франция
1–3 ноября
Cup of China
Чунцин, Китай
8–10 ноября
Warsaw Cup (ISU Challenger)
Варшава, Польша
14–17 ноября
Rostelecom Cup
Москва, Россия
15–17 ноября
NHK Trophy
Саппоро, Япония
22–24 ноября
Golden Spin of Zagreb (ISU Challenger)
Загреб, Хорватия
4–7 декабря
Финал Гран-при
Турин, Италия
5–8 декабря
Зимние юношеские Олимпийские игры
Лозанна, Швейцария
9–15 января
Чемпионат Европы
Грац, Австрия
20–26 января
Чемпионат четырех континентов
Сеул, Республикa Корея
3–9 февраля
Чемпионат мира среди юниоров
Таллин, Эстония
2–8 марта
Чемпионат мира
Монреаль, Канадa
16–22 марта