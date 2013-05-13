Евгения Медведева: «Олимпийское золото или вечная молодость? Золото. Не хочу быть вечно молодой»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» ответила на вопросы о жизни и фигурном катании.

– Лучшее, что когда-либо было создано человечеством?

– Буду банальной, и, возможно, это неправильно, но я скажу, что это iPhone.

– Самый крутой контакт в твоей телефонной книжке?

– У меня есть номер Сергея Зверева. Он мне еще сережки подарил.

– Самая дорогая вещь, которую ты себе покупала?

– Сумка Louis Vuitton. Большая, багажная. Стоила 1500 долларов. Это был подарок, поэтому мы платили пополам.

– Если бы не Россия, где бы ты предпочла жить?

– Все равно в России. После завершения карьеры я буду жить дома, в России.

– Твое любимое ругательство на русском языке?

– Я стараюсь не материться. Обычно я говорю «Вашу мамашу!» А в Канаде я говорю «Oh shit» или «What the fuck».

– Олимпийское золото или вечная молодость?

– Олимпийское золото. Я не хочу быть вечно молодой.

– Опиши одним словом Татьяну Тарасову.

– Великая.

– Алину Загитову?

– Работяга. Мы с ней работали перед Олимпиадой, она работала как не в себя.

– Лизу Туктамышеву?

– Веселая. Вообще не парится по пустякам, я этому у нее учусь.

– Юдзуру Ханю?

– Винни-Пух.

– Когда ты последний раз ходила на свиданье?

– Два дня назад, – рассказала Медведева.