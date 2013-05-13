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    Евгения Медведева: «Олимпийское золото или вечная молодость? Золото. Не хочу быть вечно молодой»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» ответила на вопросы о жизни и фигурном катании. 

    – Лучшее, что когда-либо было создано человечеством? 

    – Буду банальной, и, возможно, это неправильно, но я скажу, что это iPhone. 

    – Самый крутой контакт в твоей телефонной книжке?

    – У меня есть номер Сергея Зверева. Он мне еще сережки подарил. 

    – Самая дорогая вещь, которую ты себе покупала?

    – Сумка Louis Vuitton. Большая, багажная. Стоила 1500 долларов. Это был подарок, поэтому мы платили пополам. 

    – Если бы не Россия, где бы ты предпочла жить? 

    – Все равно в России. После завершения карьеры я буду жить дома, в России. 

    – Твое любимое ругательство на русском языке?

    – Я стараюсь не материться. Обычно я говорю «Вашу мамашу!» А в Канаде я говорю «Oh shit» или «What the fuck». 

    – Олимпийское золото или вечная молодость?

    – Олимпийское золото. Я не хочу быть вечно молодой. 

    – Опиши одним словом Татьяну Тарасову.

    – Великая. 

    – Алину Загитову?

    – Работяга. Мы с ней работали перед Олимпиадой, она работала как не в себя. 

    – Лизу Туктамышеву?

    – Веселая. Вообще не парится по пустякам, я этому у нее учусь. 

    – Юдзуру Ханю?

    – Винни-Пух. 

    – Когда ты последний раз ходила на свиданье? 

    – Два дня назад, – рассказала Медведева. 

     
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