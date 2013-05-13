Евгения Медведева: «Олимпийское золото или вечная молодость? Золото. Не хочу быть вечно молодой»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» ответила на вопросы о жизни и фигурном катании.
– Лучшее, что когда-либо было создано человечеством?
– Буду банальной, и, возможно, это неправильно, но я скажу, что это iPhone.
– Самый крутой контакт в твоей телефонной книжке?
– У меня есть номер Сергея Зверева. Он мне еще сережки подарил.
– Самая дорогая вещь, которую ты себе покупала?
– Сумка Louis Vuitton. Большая, багажная. Стоила 1500 долларов. Это был подарок, поэтому мы платили пополам.
– Если бы не Россия, где бы ты предпочла жить?
– Все равно в России. После завершения карьеры я буду жить дома, в России.
– Твое любимое ругательство на русском языке?
– Я стараюсь не материться. Обычно я говорю «Вашу мамашу!» А в Канаде я говорю «Oh shit» или «What the fuck».
– Олимпийское золото или вечная молодость?
– Олимпийское золото. Я не хочу быть вечно молодой.
– Опиши одним словом Татьяну Тарасову.
– Великая.
– Алину Загитову?
– Работяга. Мы с ней работали перед Олимпиадой, она работала как не в себя.
– Лизу Туктамышеву?
– Веселая. Вообще не парится по пустякам, я этому у нее учусь.
– Юдзуру Ханю?
– Винни-Пух.
– Когда ты последний раз ходила на свиданье?
– Два дня назад, – рассказала Медведева.