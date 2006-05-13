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    В «Атлетико» считают, что Гризманн перейдет в «Барселону»

    Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону» в межсезонье.

    По информации Cadena SER, мадридцы считают, что 28-летний француз уйдет в «Барселону».

    На этой неделе состоится встреча Гризманна с руководством «Атлетико». В клубе хотят, чтобы игрок лично рассказал о своих планах.

    Ведущий программы Carrusel Deportivo Ману Карреньо сообщил, что люди из окружения Гризманна также уверены в его переезде в «Барселону».

    Напомним, чемпион мира в составе сборной Франции мог прошлым летом перейти в каталонский клуб, но остался в «Атлетико», сообщив об этом в специально снятом документальном фильме.

    В 36 играх Ла Лиги в этом сезоне Гризманн забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

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