В «Атлетико» считают, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону» в межсезонье.
По информации Cadena SER, мадридцы считают, что 28-летний француз уйдет в «Барселону».
На этой неделе состоится встреча Гризманна с руководством «Атлетико». В клубе хотят, чтобы игрок лично рассказал о своих планах.
Ведущий программы Carrusel Deportivo Ману Карреньо сообщил, что люди из окружения Гризманна также уверены в его переезде в «Барселону».
Напомним, чемпион мира в составе сборной Франции мог прошлым летом перейти в каталонский клуб, но остался в «Атлетико», сообщив об этом в специально снятом документальном фильме.
В 36 играх Ла Лиги в этом сезоне Гризманн забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.