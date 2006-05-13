В «Атлетико» считают, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Нападающий Антуан Гризманн может перейти в «Барселону» в межсезонье.

По информации Cadena SER, мадридцы считают, что 28-летний француз уйдет в «Барселону».

На этой неделе состоится встреча Гризманна с руководством . В клубе хотят, чтобы игрок лично рассказал о своих планах.

Ведущий программы Carrusel Deportivo Ману Карреньо сообщил, что люди из окружения Гризманна также уверены в его переезде в «Барселону».

Напомним, чемпион мира в составе сборной Франции мог прошлым летом перейти в каталонский клуб, но остался в «Атлетико», сообщив об этом в специально снятом документальном фильме.

В 36 играх в этом сезоне Гризманн забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.