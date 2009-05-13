Кузнецов про отсутствие очков: «Я за свое очко никогда не переживаю. Нужно играть от печки»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов высказался после победы над командой Чехии (3:0) в матче ЧМ-2019.

«Почему-то все забывают, что мы играли второй день подряд, а чехи были свежие. Те моменты, которые мы создавали, прессовали их, за счет этого контролировали игру.

Все переживали за оборону, но мы сыграли на ноль, и, наверное, это лучшего всего характеризует нашу команду.

Мы не думаем о личных наградах и голах, а работаем от печки и знаем, что свои моменты мы реализуем. Мы не бежим все за голами, оставляя в защите одного или двух защитников на растерзание, играем правильно. Наверное, это главное, за что нам нужно зацепиться.

Переживаем ли мы с Овечкиным за свои очки? Я вообще никогда за свое очко не переживаю. Гол, пас – без разницы. Самое главное – это 3:0, победа. Будут моменты, голы придут.

Не нужно думать об этом, нужно играть правильно, от печки. Мы не за личные награды играем, а за команду. Что не получается в нашей тройке? Я думаю, что у нас все получается», – заявил Кузнецов.