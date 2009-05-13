Федун о назначении Цорна: «Еще не было ничего. Кто это придумал?»

Владелец Леонид Федун прокомментировал информацию о назначении Томаса Цорна на пост генерального директора «Спартака».

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что Цорн, которого считают сыном главы РПЛ Сергея Прядкина, будет совмещать должность гендиректора клуба с функциями главы спортивного департамента.

– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

– С Цорном встречались сегодня?

– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.

– Ждать решения завтра?

– Увидим, – сказал Федун.