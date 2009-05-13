Федун о назначении Цорна: «Еще не было ничего. Кто это придумал?»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о назначении Томаса Цорна на пост генерального директора «Спартака».
Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что Цорн, которого считают сыном главы РПЛ Сергея Прядкина, будет совмещать должность гендиректора клуба с функциями главы спортивного департамента.
– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?
– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.
– С Цорном встречались сегодня?
– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.
– Ждать решения завтра?
– Увидим, – сказал Федун.