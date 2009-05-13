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    Федун о назначении Цорна: «Еще не было ничего. Кто это придумал?»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Томас Цорн Спорт-Экспресс Футбол

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о назначении Томаса Цорна на пост генерального директора «Спартака».

    Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что Цорн, которого считают сыном главы РПЛ Сергея Прядкина, будет совмещать должность гендиректора клуба с функциями главы спортивного департамента.

    – Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

    – По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

    – С Цорном встречались сегодня?

    – С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.

    – Ждать решения завтра?

    – Увидим, – сказал Федун.

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