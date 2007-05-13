Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кокорина и Мамаева могут этапировать в Ярославль

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть этапированы из Москвы.

    Одним из мест их потенциального пребывания на время отбывания срока является Ярославль – как близлежащий к столице город. На данный момент этот вопрос обсуждается в ФСИН.

    Если их этапируют в Ярославль, скорее всего, местом пребывания станет исправительная колония №1. Именно сюда отправляют тех, кто впервые оказался за решеткой.

    Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

    Что такое колония общего режима, куда отправят Кокорина и Мамаева

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться