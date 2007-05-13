Кокорина и Мамаева могут этапировать в Ярославль

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть этапированы из Москвы.

Одним из мест их потенциального пребывания на время отбывания срока является Ярославль – как близлежащий к столице город. На данный момент этот вопрос обсуждается в ФСИН.

Если их этапируют в Ярославль, скорее всего, местом пребывания станет исправительная колония №1. Именно сюда отправляют тех, кто впервые оказался за решеткой.

Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

Что такое колония общего режима, куда отправят Кокорина и Мамаева