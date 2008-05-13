Дзюба о возможном переходе в АПЛ: «Нужно понимать, что это вряд ли будет команда из топ-5»

Нападающий «Зенита» поделился мнением о продолжении карьеры в чемпионате Англии.

«Победа в чемпионате России – очень значимое событие в моей карьере и в жизни. Я давно к этому шел. Сразу для себя решил, что если я останусь в , то буду обязан выиграть чемпионство. Сейчас моя следующая цель – попасть на чемпионат Европы-2020. Мы должны отобраться.

Переезд в Англию или Лига чемпионов с «Зенитом» в следующем сезоне? Если говорить честно, то «50 на 50». Лига чемпионов – это непередаваемые ощущения. Только гимн страны лучше гимна этого турнира.

Чтобы уехать в Англию, надо быть адекватным человеком и понимать, что это вряд ли будет команда первой пятерки. Скорее, «Вест Хэм» или . Если уезжать, надо искать вариант, чтобы играть, а не сидеть безвылазно в запасе», – сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Артем Дзюба: «Сказали, что должны быть предложения из Англии. Посмотрим»