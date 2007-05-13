«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Голкипер Кейлор Навас покинет «Реал» по окончании сезона.

Клуб из Мадрида проинформировал 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.

Ранее сообщалось, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая чемпионство в Испании и три Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Навас потерял место в основе. В 9 играх он 4 раза отстоял на ноль.