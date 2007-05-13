«Челси» готов купить Коутиньо, если ФИФА разрешит клубу совершать трансферы

намерена продать полузащитника Филиппе Коутиньо в английскую премьер-лигу.

Каталонский клуб нанял посредника, который в течение нескольких недель пытается найти в Англии команду для 26-летнего бразильца.

По информации программы Carrusel Deportivo на Cadena SER, возможность покупки Коутиньо пока рассматривает только .

В видят в Коутиньо замену хавбеку Эдену Азару, который, вероятно, перейдет в «Реал» этим летом.

Помешать трансферу Коутиньо из «Барселоны» в лондонский клуб может запрет от на регистрацию новых игроков.

Англичане планируют предпринять все возможные шаги, чтобы если не отменить, то хотя бы отсрочить наказание. Тогда в межсезонье клуб сможет подписывать новичков.

«Барселона» приобрела Коутиньо у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 160 миллионов евро вместе с бонусами.

В 34 матчах Ла Лиги в этом сезоне хавбек забил 5 голов и отдал 2 голевых паса.