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    «Челси» готов купить Коутиньо, если ФИФА разрешит клубу совершать трансферы

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы ФИФА Филиппе Коутиньо Футбол

    «Барселона» намерена продать полузащитника Филиппе Коутиньо в английскую премьер-лигу.

    Каталонский клуб нанял посредника, который в течение нескольких недель пытается найти в Англии команду для 26-летнего бразильца.

    По информации программы Carrusel Deportivo на Cadena SER, возможность покупки Коутиньо пока рассматривает только «Челси».

    В «Челси» видят в Коутиньо замену хавбеку Эдену Азару, который, вероятно, перейдет в «Реал» этим летом.

    Помешать трансферу Коутиньо из «Барселоны» в лондонский клуб может запрет от ФИФА на регистрацию новых игроков.

    Англичане планируют предпринять все возможные шаги, чтобы если не отменить, то хотя бы отсрочить наказание. Тогда в межсезонье клуб сможет подписывать новичков.

    «Барселона» приобрела Коутиньо у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 160 миллионов евро вместе с бонусами.

    В 34 матчах Ла Лиги в этом сезоне хавбек забил 5 голов и отдал 2 голевых паса.

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