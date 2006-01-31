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    НБА. «Новый Орлеан» уступил «Денверу», «Портленд» выиграл у «Юты» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Новый Орлеан» уступил на своем паркете «Денверу».

    «Портленд» дома выиграл у «Юты».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Даллас 90:114 (20:24, 27:31, 23:35, 20:24)
    Дата проведения
    31 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Нокс (17), Берк (16), Хардуэй (6), Томас (5), Вонле (2) – старт; Хезоня (13), Трир (11), Аллен (6), Дотсон (5), Кантер (5), Робинсон (4 + 7 подборов + 4 блок-шота).
    Даллас
    Барнс (19), Мэттьюз (17), Дончич (16 + 8 подборов), Смит (13 + 10 подборов + 15 передач + 5 потерь), Джордан (6 + 9 подборов) – старт; Новицки (14), Финни-Смит (9), Пауэлл (7), Харрис (6), Клебер (4), Брансон (3), Брокхофф (0), Межри (0).

    Майами – Чикаго 89:105 (21:31, 27:19, 20:28, 21:27)
    Дата проведения
    31 января, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Уинслоу (14), Эллингтон (13), Ричардсон (12), Уайтсайд (8 + 9 подборов), Дж. Джонсон (2) – старт; Джонсон (15), Адебайо (13 + 7 подборов), Уэйтерс (6), Олиник (6 + 9 подборов).
    Чикаго
    Селден (20 + 8 передач), Данн (14 + 8 передач), Маркканен (14 + 13 подборов), Лопес (13), Арчидиаконо (9) – старт; Портис (26), Сэмпсон (5), Харрисон (4), Блэйкни (0), Паркер (0).

    Бостон – Шарлотт 126:94 (35:28, 28:31, 35:16, 28:19)
    Дата проведения
    31 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Тейтум (20), Розир (17 + 10 передач), М-с Моррис (15 + 7 подборов), Хорфорд (14 + 7 подборов), Смарт (3 + 7 передач) – старт; Браун (24 + 10 подборов), Хэйворд (12), Оджелей (7), Уонамейкер (5), Тайс (5 + 7 подборов), Ябуселе (2), Бэйнс (2).
    Шарлотт
    Уокер (21), Батюм (13), Марв. Уильямс (10), Лэмб (6), Бийомбо (2) – старт; Монк (16), Грэм (6), Кидд-Гилкрист (6), Бэйкон (5), Камински (3), Чили (2), Бриджес (2), Эрнангомес (2).

    Миннесота – Мемфис 99:97 OT (24:16, 20:28, 27:25, 22:24, 6:4)
    Дата проведения
    31 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Бэйлесс (19 + 7 подборов + 12 передач), Таунс (16 + 10 подборов), Уиггинс (12), Гибсон (10), Окоги (5) – старт; Толливер (10), Дженг (10), Шарич (8), Денг (6), Кэнан (3).
    Мемфис
    Конли (26 + 8 передач), Марк Газоль (19 + 7 подборов), Андерсон (14 + 7 подборов), Джексон (9 + 5 потерь), Холидэй (0) – старт; Рэбб (10 + 10 подборов), Кабокло (7 + 4 блок-шота), Ноа (6), Мэк (5), Картер (1), Уошберн (0), Грин (0).

    Новый Орлеан – Денвер 99:105 (26:29, 30:24, 19:33, 24:19)
    Дата проведения
    31 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Холидэй (22 + 6 передач), Миллер (15), Окафор (14 + 8 подборов), Джексон (9), Хилл (2) – старт; Уильямс (21 + 8 подборов), Кларк (6), Диалло (6), Фрэйзер (4 + 8 подборов + 8 передач).
    Денвер
    Моррис (20 + 7 подборов + 7 передач), Йокич (20 + 13 подборов + 10 передач), Миллсэп (13 + 8 подборов), Харрис (9), Бартон (8) – старт; Бизли (22), Пламли (9), Лайлс (4), Гудвин (0), Крэйг (0), Эрнангомес (0).

    Вашингтон – Индиана 107:89 (35:25, 24:20, 23:24, 25:20)
    Дата проведения
    31 января, 04.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (25 + 6 передач), Ариза (12), Брайант (6), Саторански (3 + 6 передач), Портер (3) – старт; Грин (23 + 6 передач), Рэндл (13), Макрэй (12), Деккер (8 + 9 подборов), Маинми (2), Пэйтон (0), Браун (0).
    Индиана
    Янг (13 + 7 подборов + 5 потерь), Богданович (12), Тернер (9), Самнер (7), Коллисон (3) – старт; Макдермотт (12), Лиф (12), Холидэй (10), Сабонис (10 + 8 подборов), Джозеф (1 + 6 передач), Рид (0), О’Куинн (0).

    Сакраменто – Атланта 135:113 (32:31, 35:22, 38:27, 30:33)
    Дата проведения
    31 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Хилд (18), Бьелица (12 + 8 подборов), Фокс (9 + 7 передач), Коули-Стайн (9), Шамперт (7) – старт; Джайлз (20 + 7 подборов), Бэгли (17 + 12 подборов), Богданович (16 + 7 передач), Феррелл (11), Джексон (6), Куфос (6), Мэйсон (4), Лабиссьер (0).
    Атланта
    Янг (23 + 8 передач + 5 потерь), Коллинз (14 + 7 подборов), Хертер (11), Бембри (11), Дедмон (5 + 9 подборов) – старт; Лень (13), Лин (11), Принс (11), Бэйзмор (9), Спеллмен (3), Андерсон (2), Картер (0), Хэмилтон (0).

    Портленд – Юта 132:105 (45:27, 29:31, 35:22, 23:25)
    Дата проведения
    31 января, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (36 + 8 подборов + 11 передач), Макколлум (30), Ленард (16), Харклесс (6), Амину (2) – старт; Коллинз (12 + 8 подборов), Лэйман (11), Сет Карри (8), Тернер (5), Болдуин (4), Свэниган (2).
    Юта
    Митчелл (22), Гобер (15 + 9 подборов), Инглс (14), Рубио (12 + 7 передач), Фэйворс (12) – старт; Аллен (10), Краудер (6), Удох (4), Корвер (3), О'Нил (3), Ньянг (2), Кавано (2), Митру-Лонг (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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