Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Новый Орлеан» уступил на своем паркете «Денверу».
«Портленд» дома выиграл у «Юты».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Нокс (17), Берк (16), Хардуэй (6), Томас (5), Вонле (2) – старт; Хезоня (13), Трир (11), Аллен (6), Дотсон (5), Кантер (5), Робинсон (4 + 7 подборов + 4 блок-шота).
- Дата проведения
- 31 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Уинслоу (14), Эллингтон (13), Ричардсон (12), Уайтсайд (8 + 9 подборов), Дж. Джонсон (2) – старт; Джонсон (15), Адебайо (13 + 7 подборов), Уэйтерс (6), Олиник (6 + 9 подборов).
- Дата проведения
- 31 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Тейтум (20), Розир (17 + 10 передач), М-с Моррис (15 + 7 подборов), Хорфорд (14 + 7 подборов), Смарт (3 + 7 передач) – старт; Браун (24 + 10 подборов), Хэйворд (12), Оджелей (7), Уонамейкер (5), Тайс (5 + 7 подборов), Ябуселе (2), Бэйнс (2).
- Шарлотт
- Уокер (21), Батюм (13), Марв. Уильямс (10), Лэмб (6), Бийомбо (2) – старт; Монк (16), Грэм (6), Кидд-Гилкрист (6), Бэйкон (5), Камински (3), Чили (2), Бриджес (2), Эрнангомес (2).
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Бэйлесс (19 + 7 подборов + 12 передач), Таунс (16 + 10 подборов), Уиггинс (12), Гибсон (10), Окоги (5) – старт; Толливер (10), Дженг (10), Шарич (8), Денг (6), Кэнан (3).
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Холидэй (22 + 6 передач), Миллер (15), Окафор (14 + 8 подборов), Джексон (9), Хилл (2) – старт; Уильямс (21 + 8 подборов), Кларк (6), Диалло (6), Фрэйзер (4 + 8 подборов + 8 передач).
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бил (25 + 6 передач), Ариза (12), Брайант (6), Саторански (3 + 6 передач), Портер (3) – старт; Грин (23 + 6 передач), Рэндл (13), Макрэй (12), Деккер (8 + 9 подборов), Маинми (2), Пэйтон (0), Браун (0).
- Дата проведения
- 31 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Хилд (18), Бьелица (12 + 8 подборов), Фокс (9 + 7 передач), Коули-Стайн (9), Шамперт (7) – старт; Джайлз (20 + 7 подборов), Бэгли (17 + 12 подборов), Богданович (16 + 7 передач), Феррелл (11), Джексон (6), Куфос (6), Мэйсон (4), Лабиссьер (0).
- Дата проведения
- 31 января, 06.30, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (36 + 8 подборов + 11 передач), Макколлум (30), Ленард (16), Харклесс (6), Амину (2) – старт; Коллинз (12 + 8 подборов), Лэйман (11), Сет Карри (8), Тернер (5), Болдуин (4), Свэниган (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.