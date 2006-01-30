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    На «Анжи-Арене» снимают газон из-за неуплаты

    Теги премьер-лига Россия Анжи Анжи-Арена стадионы кризис Чемпионат.com Футбол

    «Анжи», вероятно, придется искать новый стадион на весеннюю часть сезона.

    В Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» из-за неуплаты начали снимать газон. На стадионе планируют соорудить концертную площадку. В ноябре клуб из-за долгов не пустили на тренировку на стадионе, однако «Анжи» смог их погасить.

    Среди вариантов для проведения домашних матчей в «Анжи» рассматривают Грозный и Краснодар.

    Новый гендиректор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов недавно сообщил, что долги махачкалинцев составляют около 78 млн рублей.

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