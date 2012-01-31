«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером» – 1:1. Отрыв от «Ман Сити» – 5 очков

В 24-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» поделил очки с «Лестером» (1:1).
Команда Юргена Клоппа набрала 61 очко и увеличила отрыв от «Манчестер Сити» до 5 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 30 января, 23.00, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Хендерсон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 66), Шакири (Фабиньо, 67), Фирмино (Старридж, 82), Мане, Салах.
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Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Грэй (Окадзаки, 84), Менди, Ндиди, Мэддисон (Чоудури, 75), Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 90).
- Предупреждения:
- Матип (16), Магуайр (41), Рикарду Перейра (50), Чилуэлл (90).