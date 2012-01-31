«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером» – 1:1. Отрыв от «Ман Сити» – 5 очков

В 24-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» поделил очки с «Лестером» (1:1).

Команда Юргена Клоппа набрала 61 очко и увеличила отрыв от «Манчестер Сити» до 5 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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