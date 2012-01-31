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    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером» – 1:1. Отрыв от «Ман Сити» – 5 очков

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лестер Футбол

    В 24-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» поделил очки с «Лестером» (1:1).

    Команда Юргена Клоппа набрала 61 очко и увеличила отрыв от «Манчестер Сити» до 5 очков.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Ливерпуль – Лестер 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    30 января, 23.00, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Мане, 1:1 – 45 Магуайр.
    ЛиверпульАлиссон, Хендерсон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 66), Шакири (Фабиньо, 67), Фирмино (Старридж, 82), Мане, Салах.
    ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Грэй (Окадзаки, 84), Менди, Ндиди, Мэддисон (Чоудури, 75), Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 90).
    Предупреждения:
    Матип (16), Магуайр (41), Рикарду Перейра (50), Чилуэлл (90).

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