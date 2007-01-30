Сергея Ковалева обвиняет в избиении модель Джейми Фронтц. Она требует компенсацию – 8 млн долларов

Стало известно имя девушки, которая обвиняет в избиении экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева. Ее имя – Джейми Фронтц, модель и актриса.
«Слышала, что Ковалев все отрицает в социальных сетях. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы? Все из-за того, что я отказала ему в сексе. Он настолько разозлился, что несколько раз пнул мою собаку. Но есть очевидец, который все видел. Хорошая попытка, «Крушитель» (Кrusher – прозвище Ковалева – Sports.ru).
К счастью, на него уже завели уголовное дело, а я подам иск на 8 миллионов долларов. Правду не скроешь! К сожалению, я знаю, каково получить удар по лицу от Ковалева. Правда, тогда он был без перчаток», – написала Фронтц в инстаграме.
TMZ.com сообщил, что Ковалев отказался от комментариев.
Боксер обвиняется в избиении женщины в США. Ему грозит четыре года тюрьмы. Следующее заседание суда пройдет в марте. Реванш с Элейдером Альваресом пройдет 2 февраля в Техасе.
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