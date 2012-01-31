«Ювентус» вылетел из Кубка Италии. Он брал трофей 4 года подряд

«Ювентус» проиграл «Аталанте» в матче 1/4 финала Кубка Италии (0:3) и завершил выступление в турнире.
Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение «бьянконери» также в четвертьфинале нанесла «Рома» (0:1).
После этого «Ювентус» неизменно становился победителем Кубка Италии четыре года подряд.
Соперником «Аталанты» в полуфинале станет «Фиорентина», обыгравшая «Рому» (7:1).
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Бериша, Гимшити, Паломино (Масьелло, 89), Кастань, Толои, Иличич (Пашалич, 27), Фройлер, Гомес, де Рон (Госенс, 90), Хатебур, Сапата.
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Ювентус –
Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини (Жоау Канселу, 27), Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Матюиди, Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 61), Роналду.