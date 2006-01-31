«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 30 января, 23.30, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 13, пенальти Коутиньо, 2:0 – 31 Ракитич, 3:0 – 53 Коутиньо, 4:0 – 54 Серджи Роберто, 4:1 – 67 Арана, 5:1 – 89 Суарес, 6:1 – 90 Месси.
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Барселона –
Силлессен, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич (Видаль, 76), Бускетс, Артур (Аленья, 90), Коутиньо (Нелсон Семеду, 81), Месси, Суарес.
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Севилья –
Сориано, Кьер, Гомес, Арана (Сальватьерра, 84), Каррису, Сарабия, Банега (Бен-Йеддер, 77), Амаду, Меса (Васкес, 77), Промес, Андре Силва.