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    «Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

    Теги Барселона Севилья Ла Лига Кубок Испании Футбол

    В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Барселона – Севилья 6:1 (2:0, 4:1)
    Дата проведения
    30 января, 23.30, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13, пенальти Коутиньо, 2:0 – 31 Ракитич, 3:0 – 53 Коутиньо, 4:0 – 54 Серджи Роберто, 4:1 – 67 Арана, 5:1 – 89 Суарес, 6:1 – 90 Месси.
    БарселонаСиллессен, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич (Видаль, 76), Бускетс, Артур (Аленья, 90), Коутиньо (Нелсон Семеду, 81), Месси, Суарес.
    СевильяСориано, Кьер, Гомес, Арана (Сальватьерра, 84), Каррису, Сарабия, Банега (Бен-Йеддер, 77), Амаду, Меса (Васкес, 77), Промес, Андре Силва.
    Предупреждения:
    Суарес (30), Меса (30), Каррису (34), Гомес (72).

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