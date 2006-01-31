«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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