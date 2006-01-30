Жена Глушакова требует делить совместно нажитое имущество пополам

Состоялось заседание Никулинского суда Москвы по поводу развода капитана Дениса Глушакова с женой Дарьей.

Разбирательство проходит в закрытом режиме.

«Сегодня суд, в отличие от прошлого заседания, принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение», – рассказала представительница Глушаковой Алиса Образцова.

«Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50», – заявила бывшая жена игрока «Спартака».

Адвокат Глушаковой Сергей Жорин заявил, что экспертная оценка по совместно нажитому имуществу пока не была определена, поэтому, имущественные требования супруги футболиста не определены.

«Можно только сказать, что речь идет о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон», – сказал Жорин.