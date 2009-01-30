«Арсенал» арендовал Дениса Суареса. Перед этим он продлил контракт с «Барсой»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес проведет вторую половину сезона в .

Каталонцы продлили контракт с 25-летним хавбеком до лета 2021 года и отпустили в лондонский клуб на правах аренды.

По истечении срока аренды у «Арсенала» будет право выкупа футболиста. Ранее стало известно, что сумма выкупа составит 20 миллионов евро.

Также сообщается, что «Арсенал» будет платить Суаресу зарплату в период его аренды.

Впоследствии «Барселона» удалила с официального сайта новость о трансфере.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.