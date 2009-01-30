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    «Арсенал» арендовал Дениса Суареса. Перед этим он продлил контракт с «Барсой»

    Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал трансферы Денис Суарес Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес проведет вторую половину сезона в «Арсенале».

    Каталонцы продлили контракт с 25-летним хавбеком до лета 2021 года и отпустили в лондонский клуб на правах аренды.

    По истечении срока аренды у «Арсенала» будет право выкупа футболиста. Ранее стало известно, что сумма выкупа составит 20 миллионов евро.

    Также сообщается, что «Арсенал» будет платить Суаресу зарплату в период его аренды.

    Впоследствии «Барселона» удалила с официального сайта новость о трансфере.

    Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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