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    НХЛ. Малкин – 4-й россиянин, сделавший 600 голевых передач в лиге

    Теги Питтсбург Павел Дацюк Евгений Малкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Хоккей

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два результативных паса в матче с «Тампой» (4:2) и был признан третьей звездой.

    Нападающий стал четвертым среди россиян, сделавших 600 голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Рекордсмен по этому показателю – Сергей Федоров (696 ассистов).

    В топ-3 также входят Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

    При этом Малкину понадобилось меньше всего матчей (834) среди россиян, чтобы достичь отметки «600 передач».

    Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 985 (384+601) очков.

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