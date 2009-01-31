НХЛ. Малкин – 4-й россиянин, сделавший 600 голевых передач в лиге

Форвард «Питтсбурга» отдал два результативных паса в матче с «Тампой» (4:2) и был признан третьей звездой.

Нападающий стал четвертым среди россиян, сделавших 600 голевых передач в регулярных чемпионатах .

Рекордсмен по этому показателю – Сергей Федоров (696 ассистов).

В топ-3 также входят Сергей Зубов (619) и (604).

При этом Малкину понадобилось меньше всего матчей (834) среди россиян, чтобы достичь отметки «600 передач».

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 985 (384+601) очков.