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    «Автодор» объявил о назначении Евгения Пашутина

    Теги Автодор Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Кубок ФИБА-Европа Душан Алимпиевич Баскетбол

    Новым главным тренером саратовского «Автодора» стал Евгений Пашутин.

    Пашутин, который начинал сезон в «Канту», сменил на посту Душана Алимпиевича.

    Сегодня Пашутин был представлен команде и будет руководить игрой в предстоящем матче Кубка ФИБА-Европа с «Лейденом». 

    В минувшем сезоне Пашутин возглавлял «Автодор». Приняв команду в середине ноября 2017 года, он одержал с ней 12 побед в 19-ти матчах Единой лиги ВТБ и привел к рекордному в новейшей истории клуба 5-му месту по итогам регулярного чемпионата.

    В мае Пашутин покинул клуб спустя 10 дней после продления контракта.

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