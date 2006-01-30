«Автодор» объявил о назначении Евгения Пашутина

Новым главным тренером саратовского стал Евгений Пашутин.

Пашутин, который начинал сезон в «Канту», сменил на посту Душана Алимпиевича.

Сегодня Пашутин был представлен команде и будет руководить игрой в предстоящем матче Кубка ФИБА-Европа с «Лейденом».

В минувшем сезоне Пашутин возглавлял «Автодор». Приняв команду в середине ноября 2017 года, он одержал с ней 12 побед в 19-ти матчах лиги ВТБ и привел к рекордному в новейшей истории клуба 5-му месту по итогам регулярного чемпионата.

В мае Пашутин покинул клуб спустя 10 дней после продления контракта.