На побережье Франции нашли сиденья из пропавшего самолета Салы

Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании сообщило о прогрессе в поисках пропавшего самолета, в котором летел новичок «Кардиффа» с пилотом Дэвидом Айботссоном.

Сотрудники французского отделения, коллеги британцев, обнаружили предметы на побережье полуострова Котантен неподалеку от Сюртенвиля.

Были найдены две подушки от сидений. Вероятнее всего, считают поисковики, это части самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала.

«Скорее всего, это части пропавшего самолета.

Мы определили приоритетную зону поиска под водой площадью около четырех квадратных морских миль, чтобы постараться найти и определить возможные части самолета», – говорится в заявлении.

Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

«Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

Рассказ о Сале, который пропал над Ла-Маншем. Он читает о фэн-шуй и мечтает пожить в Африке