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    Columbus Dispatch: «Панарин должен поступить по-мужски и сказать «Коламбусу», чего хочет, а не прятаться за спину своего агента»

    Теги Коламбус НХЛ Артемий Панарин Дэн Мильштейн Хоккей

    Журналист Майкл Эрейс прокомментировал решение нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина не вести переговоры по новому контракту с клубом до конца сезона.

    «Коламбус» заслуживает лучшего отношения со стороны Артемия Панарина. Если он уважает город и болельщиков, он должен изменить свое отношение. Все указывает на то, что он уйдет. Если он хочет этого, пора поступить по-мужски и сказать об этом. А «Блю Джекетс» стоит обменять его.

    Но Панарин прячется за спину своего агента Дэна Мильштейна, прикрывается языковым барьером. Это просто ребячество. Он не хочет говорить с «Коламбусом»? Хорошо. Семь месяцев назад, всего за несколько дней до драфта, он сказал, что «на данный момент» не готов обсуждать продление. Эти слова передал его агент.

    Четыре месяца назад в тренировочном лагере он сказал, что болельщики любят его, а он любит болельщиков, но ему нужно время, чтобы принять «правильное решение». Он сообщил это через предоставленного агентом переводчика.

    В понедельник Мильштейн передал еще одно послание: «Мы сообщили команде, что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона». Как мило с их стороны.

    Панарин хочет попытать счастья на рынке свободных агентов. Он готов оставить молодую, талантливую команду позади, готов отказаться от бесплатной водки. Хочешь играть в другом городе? Хорошо, но скажи об этом вслух. Просто скажи, что хочешь двигаться дальше, «Коламбус» поймет», — написал Эрейс.

     Ярмо Кекяляйнен: «Если Панарин выйдет на рынок свободных агентов – мы постучим в его дверь»

    Агент Панарина: «Сообщили «Коламбусу», что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона»

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      71%

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