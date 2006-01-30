Columbus Dispatch: «Панарин должен поступить по-мужски и сказать «Коламбусу», чего хочет, а не прятаться за спину своего агента»

Журналист Майкл Эрейс прокомментировал решение нападающего «Коламбуса» не вести переговоры по новому контракту с клубом до конца сезона.

заслуживает лучшего отношения со стороны . Если он уважает город и болельщиков, он должен изменить свое отношение. Все указывает на то, что он уйдет. Если он хочет этого, пора поступить по-мужски и сказать об этом. А «Блю Джекетс» стоит обменять его.

Но Панарин прячется за спину своего агента , прикрывается языковым барьером. Это просто ребячество. Он не хочет говорить с ? Хорошо. Семь месяцев назад, всего за несколько дней до драфта, он сказал, что «на данный момент» не готов обсуждать продление. Эти слова передал его агент.

Четыре месяца назад в тренировочном лагере он сказал, что болельщики любят его, а он любит болельщиков, но ему нужно время, чтобы принять «правильное решение». Он сообщил это через предоставленного агентом переводчика.

В понедельник Мильштейн передал еще одно послание: «Мы сообщили команде, что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона». Как мило с их стороны.

Панарин хочет попытать счастья на рынке свободных агентов. Он готов оставить молодую, талантливую команду позади, готов отказаться от бесплатной водки. Хочешь играть в другом городе? Хорошо, но скажи об этом вслух. Просто скажи, что хочешь двигаться дальше, «Коламбус» поймет», — написал Эрейс.

Ярмо Кекяляйнен: «Если Панарин выйдет на рынок свободных агентов – мы постучим в его дверь»

Агент Панарина: «Сообщили «Коламбусу», что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона»