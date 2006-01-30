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    «Зенит» официально предложил «Рубину» 10 млн евро за Азмуна

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Зените».

    По информации «Бизнес Online», петербургский клуб направил в Казань официальное предложение о трансфере футболиста за 10 миллионов евро.

    Стороны продолжают обсуждать потенциальный переход: сумму компенсации, бонусы и процент с будущей продажи. Питерцы намерены завершить сделку до 1 февраля, чтобы успеть заявить новичка на плей-офф Лиги Европы.

    У «Рубина» также есть неофициальные предложения по аренде Азмуна от «Галатасарая» и «Вулверхэмптона».

    В этом сезоне чемпионата России иранец забил 4 гола в 14 матчах. Подробную статистику 24-летнего Азмуна можно изучить здесь.

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