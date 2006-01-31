«Борнмут» разгромил «Челси» – 4:0. Команда Сарри опустилась на 5-е место

В 24-м туре премьер-лиги «Борнмут» разгромил «Челси» (4:0). Это поражение стало для лондонцев самым крупным в нынешнем сезоне во всех турнирах.
Команда Маурицио Сарри опустилась на 5-е место с 47 очками, пропустив вперед «Арсенал», у которого такая же разница забитых и пропущенных мячей (+17), но больше забито (50 у «Арсенала» против 40 у «Челси»).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Дин Корт»
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Борнмут –
Боруц, Клайн, Кук, Аке, Смит, Станислас (Мифем, 90), Гослинг, Серман, Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Брукс (Айб, 68), Кинг.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Педро (Виллиан, 61), Игуаин (Жиру, 65), Азар.
- Предупреждение:
- Серман (72).