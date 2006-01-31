Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Борнмут» разгромил «Челси» – 4:0. Команда Сарри опустилась на 5-е место

    Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Футбол

    В 24-м туре премьер-лиги «Борнмут» разгромил «Челси» (4:0). Это поражение стало для лондонцев самым крупным в нынешнем сезоне во всех турнирах.

    Команда Маурицио Сарри опустилась на 5-е место с 47 очками, пропустив вперед «Арсенал», у которого такая же разница забитых и пропущенных мячей (+17), но больше забито (50 у «Арсенала» против 40 у «Челси»).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Борнмут – Челси 4:0 (0:0, 4:0)
    Дата проведения
    30 января, 22.45, «Дин Корт»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 47 Кинг, 2:0 – 63 Брукс, 3:0 – 74 Кинг, 4:0 – 90 Дэниэлс.
    БорнмутБоруц, Клайн, Кук, Аке, Смит, Станислас (Мифем, 90), Гослинг, Серман, Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Брукс (Айб, 68), Кинг.
    ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Педро (Виллиан, 61), Игуаин (Жиру, 65), Азар.
    Предупреждение:
    Серман (72).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться