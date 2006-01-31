«Борнмут» разгромил «Челси» – 4:0. Команда Сарри опустилась на 5-е место

В 24-м туре премьер-лиги разгромил «Челси» (4:0). Это поражение стало для лондонцев самым крупным в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Команда Маурицио Сарри опустилась на 5-е место с 47 очками, пропустив вперед «Арсенал», у которого такая же разница забитых и пропущенных мячей (+17), но больше забито (50 у «Арсенала» против 40 у «Челси»).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги