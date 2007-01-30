Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Неймар пропустит до 10 недель. Его не будут оперировать

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов травмы Неймар Футбол

    «ПСЖ» выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья нападающего Неймара.

    У бразильца рецидив травмы пятой плюсневой кости.

    После консультации со специалистами врачи решили обойтись без хирургического вмешательства и лечить Неймара консервативными методами. Ранее сообщалось, что вероятность операции – 90%.

    Футболист дал согласие. Таким образом, восстановление Неймара займет до 10 недель.

    «ПСЖ» сыграет с «МЮ» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов 12 февраля и 6 марта. Кроме того, Неймар точно пропустит принципиальный матч с «Марселем» в рамках чемпионата Франции (17 марта).

    В прошлом сезоне игрок из-за подобной травмы пропустил три месяца и восстановился только к старту ЧМ-2018.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться