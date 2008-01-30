Ярослав Ракицкий: «Чемпионат России на голову выше чемпионата Украины»

Новичок Ярослав Ракицкий рассказал, почему решил перейти в российский клуб из , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

- Фурсенко сказал, что вы были в списках «Зенита «полгода назад. Смотрели чемпионат России? В чем он отличается от украинского?

– Российский чемпионат сейчас на голову сильнее. Украинский чемпионат уже очень слабый, не очень интересен. Пятый год как чемпионат ослаб. Поэтому самому хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-клуб. Тем более это Зенит. Я очень счастлив.

- Болельщики хотят, чтобы игроки играли за Ростральные колонны. Вы неоднократно бывали в Петербурге. Готовы играть за них?

– Готов играть за команду и город. С этим будьте спокойны.

- У вас в Петербурге живет отец. Что еще вас связывает с городом? Есть любимые места?

– Надеюсь, они скоро появится. Мама и дядя учились здесь. Даже няня ребенка жила здесь, – сказал Ракицкий.

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