Ярослав Ракицкий: «Чемпионат России на голову выше чемпионата Украины»

Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, почему решил перейти в российский клуб из «Шахтера», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
- Фурсенко сказал, что вы были в списках «Зенита «полгода назад. Смотрели чемпионат России? В чем он отличается от украинского?
– Российский чемпионат сейчас на голову сильнее. Украинский чемпионат уже очень слабый, не очень интересен. Пятый год как чемпионат ослаб. Поэтому самому хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-клуб. Тем более это Зенит. Я очень счастлив.
- Болельщики хотят, чтобы игроки играли за Ростральные колонны. Вы неоднократно бывали в Петербурге. Готовы играть за них?
– Готов играть за команду и город. С этим будьте спокойны.
- У вас в Петербурге живет отец. Что еще вас связывает с городом? Есть любимые места?
– Надеюсь, они скоро появится. Мама и дядя учились здесь. Даже няня ребенка жила здесь, – сказал Ракицкий.
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