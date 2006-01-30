Быстров войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров начнет тренескую карьеру.
Он войдет в тренерский штаб Александра Кержакова, который руководит юношеской сборной России 2001 года рождения.
«Владимир Быстров действительно войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д», – подтвердил Кержаков.
Кержаков руководит юношеской сборной России с марта 2018 года.
Последним клубом Быстрова стал «Тосно», за который он провел три матча в прошлом сезоне. Он также известен по выступлениям за «Спартак».