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    Быстров войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России

    Теги Владимир Быстров сборная России U-17 Александр Кержаков Тосно Футбол

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров начнет тренескую карьеру.

    Он войдет в тренерский штаб Александра Кержакова, который руководит юношеской сборной России 2001 года рождения.

    «Владимир Быстров действительно войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д», – подтвердил Кержаков.

    Кержаков руководит юношеской сборной России с марта 2018 года.

    Последним клубом Быстрова стал «Тосно», за который он провел три матча в прошлом сезоне. Он также известен по выступлениям за «Спартак».

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