Быстров войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров начнет тренескую карьеру.

Он войдет в тренерский штаб , который руководит юношеской сборной России 2001 года рождения.

«Владимир Быстров действительно войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д», – подтвердил Кержаков.

Кержаков руководит юношеской сборной России с марта 2018 года.

Последним клубом Быстрова стал , за который он провел три матча в прошлом сезоне. Он также известен по выступлениям за «Спартак».