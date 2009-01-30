Хавбека «Боки» Барриоса сняли с клубного автобуса, сообщив о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос близок к переходу в «Зенит».
25-летний хавбек узнал о том, что продолжит карьеру в петербургской команде, незадолго до отъезда «Боки» на игру против «Сан-Мартин Сан-Хуан».
Колумбиец изначально не был включен в состав на предстоящий матч. Затем он все же попал в заявку и готовился отправиться на игру, однако ему сообщили о трансфере, когда футболист уже находился в клубном автобусе.
Барриос попрощался с партнерами по «Боке» и сотрудниками, после чего покинул расположение клуба.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера оценивается в 13 миллионов евро. «Зенит» рассматривает Барриоса как замену Леандро Паредесу, который ушел в «ПСЖ».
#Boca ¡Increíble momento! Barrios subió al micro para ir a San Juan pero se bajó cuando le avisaron que estaba cerrado su pase al Zenit de Rusia. pic.twitter.com/yKTs2IhcVQ— TyC Sports (@TyCSports) 30 января 2019 г.