Хавбека «Боки» Барриоса сняли с клубного автобуса, сообщив о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос близок к переходу в .

25-летний хавбек узнал о том, что продолжит карьеру в петербургской команде, незадолго до отъезда «Боки» на игру против «Сан-Мартин Сан-Хуан».

Колумбиец изначально не был включен в состав на предстоящий матч. Затем он все же попал в заявку и готовился отправиться на игру, однако ему сообщили о трансфере, когда футболист уже находился в клубном автобусе.

Барриос попрощался с партнерами по «Боке» и сотрудниками, после чего покинул расположение клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера оценивается в 13 миллионов евро. «Зенит» рассматривает Барриоса как замену Леандро Паредесу, который ушел в .