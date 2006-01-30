Защитник «Рубина» Сорокин отказался перейти в «Зенит»

«Зенит» хотел подписать защитника «Рубина» Егора Сорокина.

Как сообщает «Бизнес Online», клубы пришли к договоренности по трансферу футболиста. Но сам Сорокин отказался от перехода в «Зенит».

23-летнего игрока не устроили условия, которые ему предложили в петербургском клубе. Также он не был уверен, что будет получать регулярную игровую практику в «Зените», поэтому предпочел остаться в «Рубине».

В последнем матче первой части чемпионата Сорокин, уроженец Санкт-Петербурга, забил «Зениту» два гола и принес «Рубину» победу (2:1).

В нынешнем сезоне премьер-лиги Сорокин провел 14 матчей в составе «Рубина» и является одним из лучших бомбардиров команды вместе с Сердаром Азмуном, которого «Зенит» также хочет подписать. У игроков по 4 гола.

Статистику Сорокина можно изучить здесь.