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    Защитник «Рубина» Сорокин отказался перейти в «Зенит»

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Егор Сорокин Футбол

    «Зенит» хотел подписать защитника «Рубина» Егора Сорокина.

    Как сообщает «Бизнес Online», клубы пришли к договоренности по трансферу футболиста. Но сам Сорокин отказался от перехода в «Зенит».

    23-летнего игрока не устроили условия, которые ему предложили в петербургском клубе. Также он не был уверен, что будет получать регулярную игровую практику в «Зените», поэтому предпочел остаться в «Рубине».

    В последнем матче первой части чемпионата Сорокин, уроженец Санкт-Петербурга, забил «Зениту» два гола и принес «Рубину» победу (2:1).

    В нынешнем сезоне премьер-лиги Сорокин провел 14 матчей в составе «Рубина» и является одним из лучших бомбардиров команды вместе с Сердаром Азмуном, которого «Зенит» также хочет подписать. У игроков по 4 гола.

    Статистику Сорокина можно изучить здесь.

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