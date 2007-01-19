«Зенит» купит Ракицкого и продаст Паредеса в «ПСЖ», жеребьевка 1/4 Кубка Испании, матч Мамаева в СИЗО отменен и другие новости утра

1. «Зенит» готовит трансфер защитника «Шахтера» Ракицкого. Паредес согласовал контракт с «ПСЖ» на 4,5 года, петербуржцы могут получить 35 млн евро.

2. Жеребьевка 1/4 Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Жироной», «Барселона» – с «Севильей» и другие пары.

3. В НХЛ «Вашингтон» впервые в сезоне проиграл 4 матча подряд и лишился лидерства в дивизионе. Все результаты дня – здесь.

4. Клубы РПЛ в 2017 году потратили на зарплаты 582 млн евро. В России у команд самая высокая в Европе доля доходов от спонсорства и коммерции и худшая среди топ-20 – от трансляций.

5. Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях победила «Хоффенхайм» и, выиграв 6-й матч подряд, сократила отставание от «Боруссии» до 3 очков. Зато Нагельсманн в 31 год провел 100-й матч в лиге как тренер. Рекорд!

6. Биатлон. Кубок мира. Норвегия выиграла эстафету, Германия – 2-я, Россия с кругом – 5-я.

7. Australian Open. Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена и вышел в 1/8 финала. Все результаты – здесь.

8. Австрийский лыжник Дюр признался, что ему советовали симулировать астму, чтобы легально использовать запрещенные препараты. Вот и верь потом им.

9. В НБА «Миннесота» дома уступила «Сан-Антонио», «Бостон» обыграл «Мемфис» и другие результаты.

10. Цифры дня. У «Реала» самая большая зарплатная ведомость в мире на 2017-й – 406 млн евро, в топ-20 – 9 клубов АПЛ.

11. Загитова и Медведева снялись в рекламе японской мобильной игры. В образе волшебниц.

12. Бокс. Сергею Ковалеву грозит 4 года тюрьмы за избиение женщины в США. DAZN предложил Владимиру Кличко контракт на три боя. Пакьяо получит больше 10 млн долларов за бой с Бронером.

13. Биатлон. Олимпийский чемпион Михаэль Реш завершил карьеру: «Не спал ночью, плакал. Но сегодня будет много пива и водки».

14. Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого победил «Эксельсиор» и вышел на 4-е место.

15. КХЛ. «Металлург» представил форму в честь 90-летия Магнитогорска. Огонь! Федерация хоккея Франции работает над тем, чтобы клуб КХЛ появился в Париже.

16. «Аякс» установил бюст Кройффа и открыл «Стену Кройффа» на домашнем стадионе.

17. Новости СИЗО. Отменен футбольный матч с участием Мамаева. Кокорин посещает спортзал четыре раза в неделю.

Цитаты дня:

Евгения Павлова: «Мы же не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. Бегаем на своем здоровье»

Александр Логинов: «Извиняться за штрафные круги неправильно. Мы все можем допускать ошибки»

Слоун Стивенс о семейном похоронном бюро: «Мне нравятся мертвецы, кремация, бальзамирование»

Пеп Гвардиола: «У меня нет друзей, отпраздную день рождения с семьей»