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    «Зенит» купит Ракицкого и продаст Паредеса в «ПСЖ», жеребьевка 1/4 Кубка Испании, матч Мамаева в СИЗО отменен и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. «Зенит» готовит трансфер защитника «Шахтера» Ракицкого. Паредес согласовал контракт с «ПСЖ» на 4,5 года, петербуржцы могут получить 35 млн евро.

    2. Жеребьевка 1/4 Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Жироной», «Барселона» – с «Севильей» и другие пары.

    3. В НХЛ «Вашингтон» впервые в сезоне проиграл 4 матча подряд и лишился лидерства в дивизионе. Все результаты дня – здесь.

    4. Клубы РПЛ в 2017 году потратили на зарплаты 582 млн евро. В России у команд самая высокая в Европе доля доходов от спонсорства и коммерции и худшая среди топ-20 – от трансляций.

    5. Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях победила «Хоффенхайм» и, выиграв 6-й матч подряд, сократила отставание от «Боруссии» до 3 очков. Зато Нагельсманн в 31 год провел 100-й матч в лиге как тренер. Рекорд!

    6. Биатлон. Кубок мира. Норвегия выиграла эстафету, Германия – 2-я, Россия с кругом – 5-я.

    7. Australian Open. Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена и вышел в 1/8 финала. Все результаты – здесь

    8. Австрийский лыжник Дюр признался, что ему советовали симулировать астму, чтобы легально использовать запрещенные препараты. Вот и верь потом им.

    9. В НБА «Миннесота» дома уступила «Сан-Антонио», «Бостон» обыграл «Мемфис» и другие результаты

    10. Цифры дня. У «Реала» самая большая зарплатная ведомость в мире на 2017-й – 406 млн евро, в топ-20 – 9 клубов АПЛ.

    11. Загитова и Медведева снялись в рекламе японской мобильной игры. В образе волшебниц.

    12. Бокс. Сергею Ковалеву грозит 4 года тюрьмы за избиение женщины в США. DAZN предложил Владимиру Кличко контракт на три боя. Пакьяо получит больше 10 млн долларов за бой с Бронером.

    13. Биатлон. Олимпийский чемпион Михаэль Реш завершил карьеру: «Не спал ночью, плакал. Но сегодня будет много пива и водки».

    14. Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого победил «Эксельсиор» и вышел на 4-е место.

    15. КХЛ. «Металлург» представил форму в честь 90-летия Магнитогорска. Огонь! Федерация хоккея Франции работает над тем, чтобы клуб КХЛ появился в Париже.

    16. «Аякс» установил бюст Кройффа и открыл «Стену Кройффа» на домашнем стадионе.

    17. Новости СИЗО. Отменен футбольный матч с участием Мамаева. Кокорин посещает спортзал четыре раза в неделю.

    Цитаты дня:

    Евгения Павлова: «Мы же не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. Бегаем на своем здоровье»

    Александр Логинов: «Извиняться за штрафные круги неправильно. Мы все можем допускать ошибки»

    Слоун Стивенс о семейном похоронном бюро: «Мне нравятся мертвецы, кремация, бальзамирование»

    Пеп Гвардиола: «У меня нет друзей, отпраздную день рождения с семьей»

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