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    «Не спал ночью, плакал. Но сегодня будет много пива и водки». Олимпийский чемпион Михаэль Реш завершил карьеру

    Теги Михаэль Реш Кубок мира сборная Германии сборная Бельгии Матч ТВ Биатлон

    Олимпийский чемпион Турина-2006 Михаэль Реш рассказал о прощании со спортом на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

    По-русски: «Да-да, спасибо, меня зовут Михаэль, я люблю Россию».

    По-английски: «Сегодня моя заключительная официальная гонка. Но я буду выступать за команду в эстафетах. Профессиональная карьера сегодня заканчивается.

    Сегодня много особых чувств. Я не спал ночью, я много плакал – здесь вся моя семья. Но сегодня вечером будет много пива и водки.

    В марте я стану отцом».

    Снова по-русски: «Спасибо, Россия, я люблю Россию», – сказал Реш в эфире телеканала «Матч ТВ».

    До 2012 года Реш выступал за сборную Германии, после двухлетнего перерыва, связанного со сменой гражданства, спортсмен стал представлять Бельгию.

    В составе немецкой команды Реш выиграл эстафетное золото на Олимпиаде-2006 в Турине. На его счету также три бронзовые награды в эстафетах на чемпионатах мира.

    Реш дважды побеждал на этапах Кубка мира, всего в его активе 9 попаданий на подиум (2-5-2). Лучшим результатом в общем зачете Кубка мира стало 5-е место в сезоне-2005/06.

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