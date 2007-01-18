«ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за Паредеса

Полузащитник Леандро Паредес может оказаться в другом клубе.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в его трансфере заинтересован не только , но и «ПСЖ», который ранее уже следил за Паредесом.

Лондонцы пока что не могут согласовать сделку с «Зенитом» и не делали официального предложения.

Парижане же направили петербургскому клубу официальное предложение по трансферу Паредеса в размере 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отпустить аргентинца лишь за 40 миллионов, а он сам уже согласовал контракт с «Челси».