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    «ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за Паредеса

    Теги Зенит ПСЖ Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может оказаться в другом клубе.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в его трансфере заинтересован не только «Челси», но и «ПСЖ», который ранее уже следил за Паредесом.

    Лондонцы пока что не могут согласовать сделку с «Зенитом» и не делали официального предложения.

    Парижане же направили петербургскому клубу официальное предложение по трансферу Паредеса в размере 35 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отпустить аргентинца лишь за 40 миллионов, а он сам уже согласовал контракт с «Челси».

     

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