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    У клубов РПЛ самая высокая в Европе доля доходов от спонсорства и коммерции и худшая среди топ-20 – от трансляций

    Теги премьер-лига Россия УЕФА бизнес Р-Спорт Футбол

    УЕФА провел анализ финансовой деятельности европейских клубов за последние 10 лет, до сезона-2017/18.

    Так, доходы российских клубов сильно зависят от спонсорства и коммерческой деятельности. Доля таких доходов – 61%. Это худший показатель среди всех высших европейских дивизионов.

    По данным УЕФА, доля доходов от телетрансляций, которая является одной из основных у европейских клубов, в России составила всего 5%. Это худший показатель среди топ-20 лиг Европы.

    Запуск нового цикла телетрансляций позволил клубам РПЛ зарабатывать на 37% больше – 44 миллиона евро суммарно.

    При этом в 2017 году клубы РПЛ заработали суммарно 497 миллионов евро, в среднем по 31 миллиону на клуб. По этим показателям российская лига уступает только АПЛ, бундеслиге и Ла Лиге.

     

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