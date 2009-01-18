У клубов РПЛ самая высокая в Европе доля доходов от спонсорства и коммерции и худшая среди топ-20 – от трансляций

УЕФА провел анализ финансовой деятельности европейских клубов за последние 10 лет, до сезона-2017/18.

Так, доходы российских клубов сильно зависят от спонсорства и коммерческой деятельности. Доля таких доходов – 61%. Это худший показатель среди всех высших европейских дивизионов.

По данным УЕФА, доля доходов от телетрансляций, которая является одной из основных у европейских клубов, в России составила всего 5%. Это худший показатель среди топ-20 лиг Европы.

Запуск нового цикла телетрансляций позволил клубам РПЛ зарабатывать на 37% больше – 44 миллиона евро суммарно.

При этом в 2017 году клубы РПЛ заработали суммарно 497 миллионов евро, в среднем по 31 миллиону на клуб. По этим показателям российская лига уступает только АПЛ, бундеслиге и Ла Лиге.