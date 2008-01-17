Australian Open. 3-й круг. Хачанов сыграет с Баутиста-Агутом, Федерер – с Фрицом, Надаль – с де Минауром

В пятый день Australian Open Карен Хачанов сыграет с Роберто Баутиста-Агутом, Роджер Федерер встретится с Тейлором Фрицом, а Рафаэль Надаль – с Алексом де Минауром.
Начало игрового дня – в 3 часа ночи по Москве.
Полностью сетка здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 18 января, 02.00
- Дата проведения
- 18 января, 02.00
- Дата проведения
- 18 января, 03.30
- Дата проведения
- 18 января, 04.00
- Дата проведения
- 18 января, 05.00
- Дата проведения
- 18 января, 05.30
- Дата проведения
- 18 января, 10.00
- Дата проведения
- 18 января, 11.30