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    Australian Open. 3-й круг. Хачанов сыграет с Баутиста-Агутом, Федерер – с Фрицом, Надаль – с де Минауром

    Теги Australian Open результаты ATP Теннис

    В пятый день Australian Open Карен Хачанов сыграет с Роберто Баутиста-Агутом, Роджер Федерер встретится с Тейлором Фрицом, а Рафаэль Надаль – с Алексом де Минауром.

    Начало игрового дня – в 3 часа ночи по Москве.

    Полностью сетка здесь.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    14 – 27 января 2019

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Третий круг

    Томаш Бердых (Чехия) Диего Шварцман (Аргентина)
    Дата проведения
    18 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Стефанос Циципас (Греция) Николоз Басилашвили (Грузия)
    Дата проведения
    18 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Фрэнсис Тиафу (США) Андреас Сеппи (Италия)
    Дата проведения
    18 января, 03.30
    Онлайн матча

     

    Тэйлор Фриц (США) Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    18 января, 04.00
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Карен Хачанов (Россия)
    Дата проведения
    18 января, 05.00
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Томас Фаббиано (Италия)
    Дата проведения
    18 января, 05.30
    Онлайн матча

     

    Алекс де Минаур (Австралия) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    18 января, 10.00
    Онлайн матча

     

    Марин Чилич (Хорватия) Фернандо Вердаско (Испания)
    Дата проведения
    18 января, 11.30
    Онлайн матча

     

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