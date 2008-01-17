Australian Open. 3-й круг. Хачанов сыграет с Баутиста-Агутом, Федерер – с Фрицом, Надаль – с де Минауром

В пятый день Australian Open Карен Хачанов сыграет с Роберто Баутиста-Агутом, Роджер Федерер встретится с Тейлором Фрицом, а Рафаэль Надаль – с Алексом де Минауром.

Начало игрового дня – в 3 часа ночи по Москве.

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг