RMC Sport: Паредес согласовал с «ПСЖ» контракт на 4,5 года

Полузащитник Леандро Паредес провел переговоры по условиям личного контракта с .

По информации RMC Sport, стороны достигли принципиального согласия в подписании контракта на 4,5 года.

Сейчас идет обсуждение бонусов и опции возможного продления контракта еще на один сезон.

16 января агент , который выступает в роли посредника в этой сделке, и агент аргентинского хавбека Пабло Саббаг провели переговоры в Дохе со спортивным директором Антеру Энрике.

Футболист заинтересован в переходе во французский клуб и уже сообщил об этом своим близким.

Несмотря на информацию о том, что парижане предложили «Зениту» 35 млн евро за Паредеса, еще не озвучивал сумму.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отпустить аргентинца лишь за 40 миллионов, а сам аргентинец уже согласовал контракт с «Челси».

Французы также продолжают работать над трансфером хавбека дортмундской Юлиана Вайгля. Не исключено, что клуб подпишет обоих игроков в январе.