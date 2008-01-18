RMC Sport: Паредес согласовал с «ПСЖ» контракт на 4,5 года

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел переговоры по условиям личного контракта с «ПСЖ».
По информации RMC Sport, стороны достигли принципиального согласия в подписании контракта на 4,5 года.
Сейчас идет обсуждение бонусов и опции возможного продления контракта еще на один сезон.
16 января агент Марсело Симонян, который выступает в роли посредника в этой сделке, и агент аргентинского хавбека Пабло Саббаг провели переговоры в Дохе со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике.
Футболист заинтересован в переходе во французский клуб и уже сообщил об этом своим близким.
Несмотря на информацию о том, что парижане предложили «Зениту» 35 млн евро за Паредеса, «ПСЖ» еще не озвучивал сумму.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отпустить аргентинца лишь за 40 миллионов, а сам аргентинец уже согласовал контракт с «Челси».
Французы также продолжают работать над трансфером хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля. Не исключено, что клуб подпишет обоих игроков в январе.