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    RMC Sport: Паредес согласовал с «ПСЖ» контракт на 4,5 года

    Теги Зенит Боруссия Дортмунд ПСЖ премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Марсело Симонян Леандро Паредес Юлиан Вайгль Пабло Саббаг Антеру Энрике Футбол

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел переговоры по условиям личного контракта с «ПСЖ»

    По информации RMC Sport, стороны достигли принципиального согласия в подписании контракта на 4,5 года.

    Сейчас идет обсуждение бонусов и опции возможного продления контракта еще на один сезон. 

    16 января агент Марсело Симонян, который выступает в роли посредника в этой сделке, и агент аргентинского хавбека Пабло Саббаг провели переговоры в Дохе со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике.

    Футболист заинтересован в переходе во французский клуб и уже сообщил об этом своим близким.

    Несмотря на информацию о том, что парижане предложили «Зениту» 35 млн евро за Паредеса, «ПСЖ» еще не озвучивал сумму.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отпустить аргентинца лишь за 40 миллионов, а сам аргентинец уже согласовал контракт с «Челси».

    Французы также продолжают работать над трансфером хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля. Не исключено, что клуб подпишет обоих игроков в январе.

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