Кокорин посещает спортзал в СИЗО четыре раза в неделю

Адвокат нападающего Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о физической активности ее подзащитного в СИЗО-2 «Бутырка».

«Сейчас дали возможность заниматься чаще. Это продолжается уже где-то в течение месяца. Примерно четыре раза в неделю ходит в спортзал. Правда, у него болит колено.

Ему нужно нагружать колено. Нужно это делать под пристальным вниманием специалистов. Он же не профессионал в этих вопросах.

Условия зала и имеющееся оборудование не предполагают наличия возможностей для восстановления после травмы», – сказала Стукалова.

Ранее спортивный агент Дарья Шишканова заявляла, что Кокорину дают заниматься в спортзале в СИЗО не более более двух раз в неделю.

Напомним, Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и футболиста Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в центре Москвы.

Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».