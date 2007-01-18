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    Кокорин посещает спортзал в СИЗО четыре раза в неделю

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о физической активности ее подзащитного в СИЗО-2 «Бутырка». 

    «Сейчас дали возможность заниматься чаще. Это продолжается уже где-то в течение месяца. Примерно четыре раза в неделю ходит в спортзал. Правда, у него болит колено. 

    Ему нужно нагружать колено. Нужно это делать под пристальным вниманием специалистов. Он же не профессионал в этих вопросах.

    Условия зала и имеющееся оборудование не предполагают наличия возможностей для восстановления после травмы», – сказала Стукалова.

    Ранее спортивный агент Дарья Шишканова заявляла, что Кокорину дают заниматься в спортзале в СИЗО не более более двух раз в неделю.

    Напомним, Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в центре Москвы.

    Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». 

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