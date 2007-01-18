Кокорин посещает спортзал в СИЗО четыре раза в неделю

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о физической активности ее подзащитного в СИЗО-2 «Бутырка».
«Сейчас дали возможность заниматься чаще. Это продолжается уже где-то в течение месяца. Примерно четыре раза в неделю ходит в спортзал. Правда, у него болит колено.
Ему нужно нагружать колено. Нужно это делать под пристальным вниманием специалистов. Он же не профессионал в этих вопросах.
Условия зала и имеющееся оборудование не предполагают наличия возможностей для восстановления после травмы», – сказала Стукалова.
Ранее спортивный агент Дарья Шишканова заявляла, что Кокорину дают заниматься в спортзале в СИЗО не более более двух раз в неделю.
Напомним, Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в центре Москвы.
Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».