Евгения Павлова: «Мы же не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. Бегаем на своем здоровье»

Российская биатлонистка рассказала о своем самочувствии после спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Самочувствие – не айс. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться и продолжать выступать», – написала Павлова.

«Я очень благодарна, что есть болельщики, что они переживают. Но вы тоже поймите – мы не железные, мы – не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. Мы бегаем на своем здоровье.

Бывает вот такое – накрывает и все. Мы этого тоже не хотим. Но это здоровье, и оно одно», – добавила спортсменка в комментариях к посту.