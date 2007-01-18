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    «Мне нравятся мертвецы, кремация, бальзамирование». Слоун Стивенс – о семейном похоронном бюро

    Теги светская хроника WTA Слоун Стивенс Теннис

    Пятая ракетка мира американка Слоун Стивенс прокомментировала то, что у ее родственников есть похоронное бюро, в котором она подрабатывала в детстве.

    «Да прикольно. Много мертвецов (смех). Многие боятся мертвецов, но почему?

    Их и не надо бояться – они же не могут ничего тебе сделать. Надо бояться живых, потому что не знаешь, что они сделают.

    Мне больше не разрешают работать на похоронах. Я как-то раз летом помогала дяде, потому что он сказал, что заплатит. А потом, когда родственники умершего начали плакать, я тоже стала плакать. И он сказал, что мне там больше работать нельзя (смех).

    Но это позволяет чуть иначе взглянуть на жизнь. Показывает, что надо ценить родных и близких, пока они живы. 

    Не думаю, что можно привыкнуть к трупам. Но мне интересны все эти вещи – мертвецы, кремация и так далее. Я очень странная. Мне нравится бальзамирование, мне нравится смотреть на трупы – такие вещи.

    Одевать их мне не нравится, хотя приходилось. Это мне не понравилось. С другой стороны, приятно сделать их красивыми, чтобы родные увидели их последний раз».

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