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    Президент Федерации хоккея Франции: «Работаем над тем, чтобы клуб КХЛ появился в Париже»

    Теги бизнес КХЛ Люк Тардиф ТАСС Хоккей

    Федерация хоккея Франции работает над вступлением клуба из Парижа в КХЛ, сообщил президент федерации Люк Тардиф.

    «Ничего существенного по этому вопросу пока нет, но мы работаем над тем, чтобы клуб появился в Париже, не в Марселе», – сказал Тардиф.

    На данный момент в КХЛ играют шесть иностранных клубов: «Йокерит», рижское «Динамо», минское «Динамо», «Слован», «Барыс» и «Куньлунь.

    Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в КХЛ может появиться клуб из Парижа или Марселя. 

    В КХЛ может появиться клуб из Парижа или Марселя

    Федерация хоккея Франции планирует провести матч КХЛ в Париже

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