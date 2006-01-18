Президент Федерации хоккея Франции: «Работаем над тем, чтобы клуб КХЛ появился в Париже»

Федерация хоккея Франции работает над вступлением клуба из Парижа в КХЛ, сообщил президент федерации Люк Тардиф.

«Ничего существенного по этому вопросу пока нет, но мы работаем над тем, чтобы клуб появился в Париже, не в Марселе», – сказал Тардиф.

На данный момент в КХЛ играют шесть иностранных клубов: «Йокерит», рижское «Динамо», минское «Динамо», «Слован», «Барыс» и «Куньлунь.

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в КХЛ может появиться клуб из Парижа или Марселя.

В КХЛ может появиться клуб из Парижа или Марселя

Федерация хоккея Франции планирует провести матч КХЛ в Париже