Австрийский лыжник Дюр признался, что ему советовали симулировать астму, чтобы легально использовать запрещенные препараты

Австрийский лыжник Йоханнес Дюр рассказал о том, как партнеры по команде советовали ему симулировать астму для получения терапевтических исключений (TUE) на применение запрещенных препаратов.

Дюр в 2014 году был дисквалифицирован на 2 года за эритропоэтин (EPO). Сам спортсмен позже признался в использовании допинга.

Лыжник сообщил, что ему настоятельно советовали жульничать при проверке легких, чтобы симулировать астму.

«Очень, очень многие из моего окружения имели TUE из-за астмы. Все бегали со спреями против астмы, быстро доставали их из сумки прямо перед гонкой и делали два-три пшика в рот», – отметил Дюр.