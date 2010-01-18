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    Австрийский лыжник Дюр признался, что ему советовали симулировать астму, чтобы легально использовать запрещенные препараты

    Теги допинг лыжные гонки сборная Австрии Йоханнес Дюр Лыжные виды

    Австрийский лыжник Йоханнес Дюр рассказал о том, как партнеры по команде советовали ему симулировать астму для получения терапевтических исключений (TUE) на применение запрещенных препаратов.

    Дюр в 2014 году был дисквалифицирован на 2 года за эритропоэтин (EPO). Сам спортсмен позже признался в использовании допинга.

    Лыжник сообщил, что ему настоятельно советовали жульничать при проверке легких, чтобы симулировать астму.

    «Очень, очень многие из моего окружения имели TUE из-за астмы. Все бегали со спреями против астмы, быстро доставали их из сумки прямо перед гонкой и делали два-три пшика в рот», – отметил Дюр.

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