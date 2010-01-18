Александр Логинов: «Извиняться за штрафные круги неправильно. Мы все можем допускать ошибки»

Российский биатлонист рассказал о том, как для него сложилась эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где россияне финишировали пятыми.

«Когда видишь на расстоянии вытянутой руки другие команды, надо рисковать. Просто поторопился – поэтому такие промахи. Потом просто добил и пошел отрабатывать последний круг.



Первый-второй круг пытался работать на максимум, чтобы поджимать. В таких эстафетах, когда все в радиусе 30 секунд, надо более качественно и быстро работать на рубеже. Дима (Малышко) извинился, но я такого не люблю. Мы все можем допускать ошибки. Извиняться за штрафные круги неправильно.



Любая гонка – это определенный опыт. Какая бы гонка ни была, это тренировка над своими ошибками. Думаю, хороший день получился. Всем спасибо за поддержку, зрителей на трассе очень слышно – даже на таком большом стадионе, с большим количеством немецких зрителей», – сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».