The Ring: DAZN предложил Владимиру Кличко контракт на три боя

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко рассматривает возможность провести три заключительных боя.

По информации The Ring, украинец провел переговоры со стриминговым сервисом DAZN о выгодной сделке.

По информации издания, Владимир обсуждал сделку напрямую с уроженцем Украины Леном Блаватником, мажоритарным акционером DAZN Group, стоимость которой оценивается в 16,3 миллиарда долларов.

По словам источников, первый бой Кличко намерен провести против не самого сильного соперника. Поединок может пройти в Германии, где украинец долгое время жил и проводил бои.

Ожидается, что в дальнейшем Кличко проведет реванши с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Также The Ring отмечает, что Владимир не ведет переговоры о поединке с Диллианом Уайтом. Ранее Кличко опроверг информацию о возвращении в бокс.