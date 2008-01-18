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    The Ring: DAZN предложил Владимиру Кличко контракт на три боя

    Теги Владимир Кличко тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа DAZN Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко рассматривает возможность провести три заключительных боя.

    По информации The Ring, украинец провел переговоры со стриминговым сервисом DAZN о выгодной сделке.

    По информации издания, Владимир обсуждал сделку напрямую с уроженцем Украины Леном Блаватником, мажоритарным акционером DAZN Group, стоимость которой оценивается в 16,3 миллиарда долларов.

    По словам источников, первый бой Кличко намерен провести против не самого сильного соперника. Поединок может пройти в Германии, где украинец долгое время жил и проводил бои.

    Ожидается, что в дальнейшем Кличко проведет реванши с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

    Также The Ring отмечает, что Владимир не ведет переговоры о поединке с Диллианом Уайтом. Ранее Кличко опроверг информацию о возвращении в бокс.

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