Сергею Ковалеву грозит 4 года тюрьмы за избиение женщины в США

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев обвиняется в избиении женщины. Об этом сообщает TMZ.

Россиянин был задержан 9 июня в американском Биг-Бэр Сити, Калифорния. По словам женщины, 35-летний боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она отклонила его предложение. После этого Ковалев с другом пошли за ней в каюту, где произошел инцидент. Как утверждает женщина, в результате действий россиянина она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Вскоре Ковалева арестовала полиция.

Ковалеву предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которая может привести к серьезным телесным повреждениям, что влечет за собой максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. На первых слушаниях в суде Ковалев не признал свою вину. Следующее заседание запланировано на март.

Через два месяца после инцидента Сергей Ковалев уступил титул WBO в полутяжелом весе, проиграв нокаутом Элейдеру Альваресу. 2 февраля россиянин и колумбиец должны провести реванш во Фриско.

Всего на счету 35-летнего Ковалева 32 победы, три поражения и одна ничья.