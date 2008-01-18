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    Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов бегут за Россию

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    Сегодня в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета. За сборную России побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

    Дата проведения
    18 января, 16.30
    Онлайн гонки

    Рупольдинг, Германия. Эстафета

    Россия (№1): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

    Швеция (№2): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

    Австрия (№3): Феликс Лейтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард.

    Норвегия (№4): Ларс Хельге Биркеланд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

    Франция (№5): Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье.

    Германия (№6): Роман Реес, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

    Украина (№20): Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный.

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