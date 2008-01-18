Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов бегут за Россию

Сегодня в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета. За сборную России побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Дата проведения 18 января, 16.30

Россия (№1): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

Швеция (№2): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№3): Феликс Лейтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард.

Норвегия (№4): Ларс Хельге Биркеланд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№5): Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье.

Германия (№6): Роман Реес, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Украина (№20): Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный.