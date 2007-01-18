У «Реала» самая большая зарплатная ведомость в мире на 2017-й – 406 млн евро, в топ-20 – 9 клубов АПЛ

проанализировал финансовую деятельность европейских клубов за последние 10 лет.

Так, «Реал» – клуб с самой большой зарплатной ведомостью в мире. На 2017-й год она составила 406 миллионов евро. Средний ежегодный рост в течение 10 последних лет – 32% по отношению к предыдущему году. Это в 4,8 раза выше средней зарплатной ведомости в клубах .

В топ-20 вошли три испанских клуба (также и «Атлетико»), девять английских («Манчестер Сити», , «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Саутгемптон»), один французский – «ПСЖ», четыре из Италии ( , «Интер», «Рома», «Милан») и три немецких – «Бавария», «Боруссия» и «Вольфсбург.

Только у двух клубов зарплатный фонд составляет больше 70% от дохода, что считается критичным – «Рома» (83%) и (79%).

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Финансовый отчет УЕФА (pdf)