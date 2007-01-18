У «Реала» самая большая зарплатная ведомость в мире на 2017-й – 406 млн евро, в топ-20 – 9 клубов АПЛ

УЕФА проанализировал финансовую деятельность европейских клубов за последние 10 лет.
Так, «Реал» – клуб с самой большой зарплатной ведомостью в мире. На 2017-й год она составила 406 миллионов евро. Средний ежегодный рост в течение 10 последних лет – 32% по отношению к предыдущему году. Это в 4,8 раза выше средней зарплатной ведомости в клубах Ла Лиги.
В топ-20 вошли три испанских клуба (также «Барселона» и «Атлетико»), девять английских («Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Саутгемптон»), один французский – «ПСЖ», четыре из Италии («Ювентус», «Интер», «Рома», «Милан») и три немецких – «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Вольфсбург.
Только у двух клубов зарплатный фонд составляет больше 70% от дохода, что считается критичным – «Рома» (83%) и «Кристал Пэлас» (79%).
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